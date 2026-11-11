धनबाद के सरकारी स्कूलों के 64,675 विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त स्टूडेंट डायरी, सत्र 2026-27 से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब निजी स्कूलों की तर्ज पर जिले के सरकारी विद्यालयों में भी छठी से आठवीं तक के 64,675 विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से निश्शुल्क स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराई जाएगी।

कुल विद्यार्थियों में 33,670 लड़कियां और 31,005 लड़के शामिल हैं, जिन्हें यह डायरी निश्शुल्क प्रदान की जाएगी। डायरी स्कूल से घर तक मजबूत सेतु बनेगी। यह डायरी छात्र, शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद का सबसे मजबूत माध्यम बनेगी। बच्चे हर दिन किस विषय में क्या पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें घर के लिए क्या टास्क मिला है, इसका नियमित ब्योरा शिक्षक डायरी में दर्ज करेंगे। यदि किसी बच्चे की उपस्थिति कम है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो शिक्षक सीधे डायरी के जरिए परिजनों को संदेश भेज सकेंगे।