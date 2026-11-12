भारत-जापान वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा, IIT ISM Dhanbad की मुस्कान को जापान में रिसर्च फेलोशिप

जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT(ISM) धनबाद के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलाजी विभाग की रिसर्च स्कालर मुस्कान को जेएसटी-लोटस फेलोशिप 2026 के लोटस-बेसिक कैटेगरी में चुना गया है। इसके तहत जापान की ओकायामा यूनिवर्सिटी में एक साल तक रिसर्च करेंगी।

प्रो. यासुशी निशिहारा मुस्कान के मेंटर होंगे। मुस्कान का रिसर्च टापिक डेवलपमेंट आफ सस्टेनेबल सिंथेटिक मेथडोलाजीज फार नोवेल एग्रीगेशन-इंड्यूस्ड एमिशन (एआइई) एक्टिव फ्लोरोसेंट मैटेरियल्स है। इसमें एडवांस्ड फ्लोरोसेंट मैटेरियल्स तैयार करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके विकसित किए जाएंगे।