    Kalu Bathan Station Manager की पत्नी की हत्या में तीन दोषी करार, नेटवर्किंग के करोड़ों रुपये बने विवाद का कारण; सज़ा पर 12 को आएगा फैसला

    By Ajay Kumar Bhatt Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के कालू बाथन स्टेशन मैनेजर की पत्नी की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है। यह मामला नेटवर्किंग के करोड़ों रुपये ...और पढ़ें

    मां तारा रेस्टोरेंट और धनबाद कोर्ट। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Kalu Bathan Station Manager:पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंंडल के तहत काबूबथान स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार की पत्नी सुनिता कुमारी की हत्या कर शव को नव निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में छुपा देने के मामले में बुधवार को धनबाद की अदालत का फैसला आया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने बरवाअड्डा कुर्मीडीह निवासी मां तारा रेस्टोरेंट के संचालक आनंद महतो तथा कर्मचारी छोटू महतो एवं रेस्टोरेंट का रसोइया राजेश नापित को दोषी करार दिया है।

    बहुचर्चित सुनिता कुमारी हत्याकांड में आनंद महतो पूर्व से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। दोषी करार दिए जाने के बाद बुधवार को छोटू महतो तथा राजेश नापित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर निर्धारित की गई है।

    मृतका सुनीता कुमारी का भाई महेश कुमार जो कोडरमा में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर पदस्थापित था बरवाअड्डा थाना में 29 जून 2021 को रेस्टोरेंट संचालक आनंद महतो राजेश नापित तथा अपने बहनोई स्टेशन प्रबंधक कृष्ण कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

    थाना को दिए गए आवेदन में महेश कुमार द्वारा कहा गया था कि उसकी बहन कालूबथान में रहती थी। उसकी बहन को एक पुत्री भी थी। 26 जून 2021 को उसकी पत्नी सरिता कुमारी जो रांची में रहती है ने उसे सूचना दी की तीन-चार दिनों से सुनीता कुमारी का मोबाइल बंद आ रहा है तथा उसके पति से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बात की सूचना मिलने पर वह अपने दोस्त राजीव रंजन को कालूबथान पता करने के लिए भेजा परंतु उसकी बहन घर पर नहीं मिली।

    बहनोई कृष्ण कुमार से बातचीत करने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और वह बाद में बहन से बात करने की बात करता रहा। वह खुद अपनी बहन के घर कालूबथान पहुंचा। उसके बहनोई कृष्ण कुमार ने बताया कि वह उसकी बहन को मां तारा रेस्टोरेंट में 18 जून 2021 की रात ले गया था। रेस्टोरेंट संचालक आनंद महतो तथा उसके सहयोगी राजेश नापित के पास किसी डील पर साइन करा कर मोटी रकम लेने के उद्देश्य से वह अपनी पत्नी तथा बच्चे को छोड़कर ड्यूटी चला गया था।

    जब वह रेस्टोरेंट पहुंचा तो रेस्टोरेंट उसे समय बंद पाया गया फिर वह 27 जून 2021 को बरवाअड्डा थाना में अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दिया। 28 जून 2021 को थाना से उसे सूचना मिली कि रेस्टोरेंट के निर्माणाधीन बाथरूम के टंकी में महिला का शव मिला है। टंकी के बाहर चप्पल एवं दुपट्टा पाया गया जिसकी पहचान मृतका की बेटी कृतिका कृष्णा ने की थी।

    अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कृतिका कृष्ण का अदालत में धारा 164 के तहत बयान करवाया तथा पोस्टमार्टम के अलावा शव का डीएनए टेस्ट कराया गया जो कृतिका कृष्ण के डीएनए से मैच कर गया। अनुसंधान के दौरान यह बात प्रकाश में आई की रेस्टोरेंट संचालक अपने सहयोगियों की मदद से कृतिका कृष्ण को कमरे में बंद कर दिया तथा सुनीता कुमारी के आंख पर पट्टी बांधकर हत्या चाकू से गर्दन काटकर कर दी गई थी और शव को टंकी में छुपा दिया गया था।

    पूछताछ के दौरान राजेश नापित के निशान देही पर शव को टंकी से बरामद किया गया था। पुलिस टंकी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू तथा रस्सी भी बरामद किया था। अनुसंधान के बाद 25 सितंबर 2021 को पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया तथा आरोपियों के खिलाफ अदालत में 17 दिसंबर 2021 को आप का गठन कर ट्रायल चलाया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई थी।

    पुलिस जांच में यह सामने आया था कि आरोपितों ने कृष्ण कुमार और उसकी पत्नी सुनिता को नेटवर्किंग कंपनी से जोड़ रखा था। निवेश पर भारी लाभ को लालच दिया था। नेटवर्किंग के माध्यम से आए 12 करोड़ रुपये का चेक देने के लिए आनंद महतो ने कृष्ण कुमार और उसकी पत्नी को बुलाया था। दोनों मां तारा होटल पहुंचे। हालांकि ड्यूटी के कारण कृष्ण कुमार कालूबथान चला गया। इस दौरान आरोपितों ने सुनिता की हत्या कर दी। यह भी प्लान था कि बाद में कृष्ण कुमार और उसकी बेटी की भी हत्या कर दी जाएगी। 