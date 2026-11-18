जागरण संवाददाता धनबाद। Jharsuguda Yard Remodelling: नवंबर और दिसंबर की अलग-अलग तिथियां में हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली है। दक्षिण पूर्व रेल झारसुगुड़ा स्टेशन पर यार्ड रिमाडलिंग को लेकर 90 ट्रेनों को रद करने की घोषणा की है।

इनमें धनबाद से खुलने वाली भुवनेश्वर एक्सप्रेस, धनबाद पोत्तनूर अमृत भारत के साथ-साथ गोवा, सूरत समेत विभिन्न शहरों में जाने वाली 14 महत्वपूर्ण ट्रेन भी शामिल हैं।

इसके अलावा धनबाद होकर गुजरने वाली मौर्य एक्सप्रेस हटिया से खुलेगी और हटिया तक ही जाएगी। हटिया से संबलपुर के बीच दोनों ओर से रद रहेगी।

रद की गई ट्रेनें

- 13425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 5 और 12 दिसंबर को रद

- 13426 सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर को रद

- 17433 तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस साथ और 14 दिसंबर को रद

- 17434 रक्सौल तिरुपति एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को रद

- 17321 वास्को द गामा जसीडीह एक्सप्रेस 11 दिसंबर को रद

- 17322 जसीडीह वास्को द गामा एक्सप्रेस 14 दिसंबर को रद

- 18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस 29 नवंबर तथा 07, 08, 10, 14 और 15 दिसंबर को रद

- 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 29 नवंबर तथा 10, 11,13, 17 और 18 दिसंबर को रद

- 18403 भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस 11 और 13 दिसंबर को रद

- 18404 धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस 12 और 14 दिसंबर को रद-

- 17007 चर्लपल्ली- दरभंगा एक्सप्रेस 28 नवंबर 05, 08 और 12 दिसंबर को रद

- 17008 दरभंगा चर्लपल्ली एक्सप्रेस एक, आठ, 11 व 15 दिसंबर को रद

- 16619 पोत्तनूर - धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 नवंबर पांच व 12 दिसंबर को रद

- 16620 धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर तथा 07 और 14 दिसंबर को रद