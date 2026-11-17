जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Industrial Policy: झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना और कारोबार के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करने और स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई प्रभावी नीतियां संचालित की जा रही हैं।

इनके माध्यम से न केवल नए उद्योगों को पूंजीगत संबल मिलेगा बल्कि निर्यात और हरित ऊर्जा आधारित इकाइयों को भी विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है।



धनबाद जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक (जीएम) संजीत कुमार सिन्हा के अनुसार राज्य में 'झारखंड फूड एवं फीड प्रोसेसिंग उद्योग नीति-2024 के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगने वाली इकाइयों को पूंजीगत निवेश और ब्याज सहित कई अन्य मदों में सीधा अनुदान दिया जा रहा है।

इसके साथ ही राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए 'झारखंड एक्सपोर्ट पालिसी-2023' लागू है। इस नीति के अंतर्गत स्थानीय इकाइयों द्वारा अपने उत्पाद विदेश भेजने पर होने वाले परिवहन खर्च में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति की जा रही है।