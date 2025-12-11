Jharkhand–Bihar Liquor Smugglingः धनबाद–पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस से शराब की बड़ी खेप के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, आरपीएफ की कार्रवाई से हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। Jharkhand–Bihar Liquor Smugglingः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो आरपीएफ की टीम ने बुधवार रात धनबाद–पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस के एस-6 आरक्षित कोच से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान चार शराब तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी बर्थ संख्या 59, 62, 67 और 70 पर बैठकर शराब के साथ बिहार जा रहे थे।



तस्करी की सूचना मिलने पर की गई इस छापेमारी के दौरान अन्य कुछ कारोबारी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहे। पकड़े गए चार तस्करों के पास से पांच बैग में भरी अलग-अलग कंपनियों की कुल 80 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 49,800 रुपये आंकी गई है।



गिरफ्तार तस्करों की पहचान बेरमो, बोकारो निवासी राजेश कुमार, राहुल कुमार, तथा फुसरो ओवरब्रिज निवासी रोहन कुमार, और लोहरगड़ा निवासी शशि कुमार के रूप में हुई है। शराब और तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है।



छापेमारी टीम में सब-इंस्पेक्टर आलोक आनंद, शाकिब आलम, सहायक उप-निरीक्षक सुभाष यादव, विनोद सिंह, सुनील यादव, सुनील कुमार तथा महिला आरक्षी चन्द्रमा सिंह शामिल थीं।



पकड़े गए सभी आरोपी शराब की खेप को पटना ले जा रहे थे। समय रहते छापेमारी कर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।- संतोष कुमार झा, इंस्पेक्टर, आरपीएफ गोमो।