संवाद सहयोगी, राजगंज (धनबाद)। पंजाब में मजदूरी करने गए धनबाद जिले के राजगंज की महेशपुर पंचायत के मरचोकोचा निवासी करीब 21 वर्षीय कार्तिक सिंह के साथ मारपीट की गई। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

मारपीट के बाद उसे पंजाब के एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेसुध अवस्था में छोड़ दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद घायल के गांव के साथी गुड्डू सिंह 26 नवंबर को स्टेशन पहुंचे। तलाश करने पर कार्तिक एक कोने में पड़ा मिला। इसके बाद गुड्डू उसे लेकर 28 नवंबर की देर रात ट्रेन से गोमो स्टेशन पहुंचे। वहां से स्वजन उसे घर ले गए।

कार्तिक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और न ही ठीक से खड़ा हो पा रहा है। हालत गंभीर देखते हुए उसे स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, वह डरा-सहमा हुआ है। उसके सिर पर दो टांके लगे हैं।

घायल के भाई चंदू सिंह ने बताया कि दिवाली से दो दिन पहले तथाकथित दलाल गांव के करीब एक दर्जन युवकों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर पंजाब ले गए थे। वहां पहुंचने के बाद पंजाब का दलाल उन्हें एक राइस मिल में ले गया। इसके बाद सभी के मोबाइल जब्त कर उन्हें चारदीवारी के अंदर कैद कर दिया गया और दिहाड़ी मजदूरी में लगा दिया गया।

इस बीच कार्तिक की तबीयत खराब हो गई। उसे घर वापस भेजने की कोई पहल नहीं की गई, बल्कि एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। पैर के तलवे पर मारा गया और सिर फोड़ दिया गया।