Syed Mushtaq Ali Trophy में झारखंड का स्वर्णिम प्रदर्शन, हरियाणा पर जीत से डीसीए गदगद
SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया और हरियाणा को हराकर जीत हासिल की। इस जीत से डीसीए (DCA) काफी खुश है। झारखंड की टीम ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand vs Haryana Final, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: झारखंड द्वारा मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतने पर धनबाद क्रिकेट संघ (डीसीए) के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। पुणे में गुरुवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से पराजित कर पहली बार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार ने इस जीत को झारखंड क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम क्षण बताते हुए कहा कि कप्तान ईशान किशन के नेतृत्व में हासिल की गई यह सफलता आने वाले वर्षों में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस खिताब से झारखंड के युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी। वहीं डीसीए के महासचिव बिनय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड अब राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम के रूप में स्थापित हो रहा है।
डीसीए के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह व जावेद खान, संयुक्त सचिव बाल शंकर झा, बीएच खान, संजीव राणा, शांतनु चौधरी, जेएससीए के कार्यकारिणी सदस्य उत्तम विश्वास समेत अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुश्ताक अली ट्रॉफी का संक्षिप्त परिचय
मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। इसमें देश की सभी प्रमुख राज्य और क्षेत्रीय टीमें हिस्सा लेती हैं। यह प्रतियोगिता युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करती है। आईपीएल और भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी इसी टूर्नामेंट के जरिए चयनकर्ताओं की नजर में आए हैं। झारखंड की यह पहली खिताबी जीत राज्य क्रिकेट के बढ़ते कद को दर्शाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।