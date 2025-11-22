Weather Update: ठंड एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे दस्तक देगी, ठंडी हवाओं की भूमिका रहेगी अहम

रांची मौसम केंद्र के मुताबिक इन दो दिनों में न्यूनतम तापमान लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन में हल्की धूप और रात-सुबह सर्दी का असर महसूस होगा। इस दौरान ठंडी हवाओं की भूमिका अहम रहेगी। उत्तर-पश्चिम से आ रही निचले स्तर की सर्द हवाओं के कारण मौसम खुला और शुष्क बना रहेगा। ऐसे में कोहरा ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हवा की ठंडक के कारण ठंड का असर बढ़ सकता है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में 22 और 23 नवंबर को मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन ठंड का एहसास बढ़ेगा।

तापमान में गिरावट भले ज्यादा न हो, पर हवा के कारण सर्दी चुभने लगेगी। बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं है, इसलिए मौसम साफ और सूखा रहेगा।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भारी ठंड का दौर शुरू नहीं होगा, लेकिन तापमान में नियमित गिरावट जारी रहेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे सामान्य से थोड़ा कम होने की संभावना है। ठंड बढ़ाने में हवा और साफ आसमान का असर और दिखेगा।



साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बार ठंड एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे दस्तक देगी। फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है, पर सुबह-शाम हल्की सर्दी और हवा से ठंडक बढ़ने के संकेत साफ हैं। इसलिए अब गर्म कपड़ों की तैयारी शुरू कर देना बेहतर होगा।