Shimla से कम नहीं धनबाद, रविवार बना इस मौसम का सबसे सर्द दिन, अब ठंड दिखाएगी असली तेवर

जागरण संवाददाता, धनबाद। रात में सितम ढा रही ठंड ने अब दिन में भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। सुबह देर तक कोहरा छाने से मौसम अत्यधिक ठंड होने लगा है। धूप लगभग गायब रह रही है और बर्फीली हवाएं ठिठुरन का अनुभव करा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार का दिन अब तक के ठंड के मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। सुबह हाड़ कंपाने वाली ठंड रही तो दोपहर का मौसम भी शिमला और दार्जिलिंग सा सर्द रहा। मौसम विभाग ने आनेवाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है।