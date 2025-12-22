Shimla से कम नहीं धनबाद, रविवार बना इस मौसम का सबसे सर्द दिन, अब ठंड दिखाएगी असली तेवर
Dhanbad Weather Today: धनबाद में शिमला और दार्जिलिंग जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में ठंड अपने असली तेवर दिखाएगी, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। रात में सितम ढा रही ठंड ने अब दिन में भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। सुबह देर तक कोहरा छाने से मौसम अत्यधिक ठंड होने लगा है। धूप लगभग गायब रह रही है और बर्फीली हवाएं ठिठुरन का अनुभव करा रही हैं।
रविवार का दिन अब तक के ठंड के मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। सुबह हाड़ कंपाने वाली ठंड रही तो दोपहर का मौसम भी शिमला और दार्जिलिंग सा सर्द रहा। मौसम विभाग ने आनेवाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है।
अगले तीन दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है। तापमान गिरने से ठंड और कहर ढाएगी।
पहाड़ों पर हिमपात व बारिश, धनबाद में दिखेगा असर
मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान में अगले तीन दिनों तक हिमालय क्षेत्र में हिमपात व बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। इन दाेनों का प्रभाव धनबाद व आसपास भी दिख सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी।
