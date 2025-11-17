Weather Update: कोयलांचल में आम और खास हर किसी को सताने लगी सर्दी, प्रशासन बेखबर!

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। धनबाद सहित बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में तापमान गिरकर 13 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन हो या रात, तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
ठंड बढ़ने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में भी नवंबर के समाप्त होते ही शीतलहर तेज हो गई है। सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण बाजारों, चौक-चौराहों और ग्रामीण इलाकों में आम गतिविधियां प्रभावित दिखाई दे रही हैं।
मजदूर, दुकानदार, स्कूल जाने वाले बच्चे और दूर-दराज क्षेत्रों में रोजाना आने-जाने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में यह नाकाफी साबित हो रहा है।
ठंड के कारण बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों पर भीड़ noticeably कम हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थलों पर अविलंब अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि शीतलहर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरकारी स्तर पर गर्म कपड़े व अलाव जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना बेहद जरूरी है।
