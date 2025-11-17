Weather Update: कोयलांचल में आम और खास हर किसी को सताने लगी सर्दी, प्रशासन बेखबर!

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। धनबाद सहित बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में तापमान गिरकर 13 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन हो या रात, तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

ठंड बढ़ने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में भी नवंबर के समाप्त होते ही शीतलहर तेज हो गई है। सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण बाजारों, चौक-चौराहों और ग्रामीण इलाकों में आम गतिविधियां प्रभावित दिखाई दे रही हैं।