    Jharkhand Weather Update: अगले चार दिनों तक ठंड बढ़ेगी, सुबह-शाम रहेगी धुंध व शीतलहर जैसी स्थिति

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:18 AM (IST)
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:18 AM (IST)

    Dhanbad Weather Update: झारखंड में अगले चार दिनों तक ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह-शाम धुंध और शीतलहर की चेतावनी दी है। लोगों को ठंड से बचने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

    धनबाद में सुबह स्कूल जाने के दौरान छात्राओं को ठंड का करना पड़ रहा सामना। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के लिए 27 नवंबर से 30 नवंबर तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय कोहरा या धुंध बढ़ने की संभावना है।

    आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिसका असर अधिकांश जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर, मध्य और दक्षिण झारखंड में अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने वाला है और किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है।

    हालांकि सुबह और देर रात घना कोहरा छा सकता है, जिससे सड़क परिवहन में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। 27 और 28 नवंबर को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह घनी धुंध और दोपहर से आसमान साफ रहने का अनुमान है। वहीं, 29 और 30 नवंबर को मौसम साफ रहने के साथ रात में ठंड बढ़ने की संभावना है।

    रांची और इसके आसपास के जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ 1 और 2 दिसंबर तक भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड और कोहरे का असर और बढ़ेगा।

    झारखंड के उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे रांची, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पलामू और लातेहार में रात और सुबह के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है।

    वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और आसपास के इलाकों में भी ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। विभाग ने आशंका जताई है कि रात में तेज ठंडी हवा और सुबह घनी धुंध छाए रहने से दृश्यता कम हो सकती है।

    मौसम विभाग की सलाह

    मौसम केंद्र ने नागरिकों को सलाह दी है कि सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग करें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ठंड से बचाव के उपाय अनिवार्य रूप से करने चाहिए।

    वाहन चालकों को घने कोहरे में लो-बीम हेडलाइट और इंडिकेटर का प्रयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।