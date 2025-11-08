कोयलांचल में सियासी घमासान: ढुलू के आरोपों पर जयमंगल चुप, समर्थक उतरे मैदान में

जागरण संवाददाता, बोकारो। धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो और बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बीच राजनीतिक टशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में ढुलू महतो ने जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।

छह नवंबर को बोकारो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ढुलू महतो ने बेरमो विधायक पर कोयला चोरी, परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। हालांकि विधायक की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है।

शुक्रवार को बोकारो परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर लाल माहथा ने सांसद ढुलू महतो पर पलटवार करते हुए कहा कि वे लगातार बेरमो विधायक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद खुद अपने क्षेत्र में लूट का साम्राज्य चला रहे हैं और अवैध बालू कारोबार से मोटी वसूली कर रहे हैं। इसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले गरीबों को महंगे दामों पर बालू खरीदनी पड़ रही है।

माहथा ने कहा कि सांसद मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों की कई एकड़ जमीन हड़प चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सही तरीका है विकास करने का? उन्होंने दावा किया कि बेरमो से कोयला कारोबार शुरू न होने से सांसद परेशान हैं, इसलिए लगातार झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।