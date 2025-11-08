कोयलांचल में सियासी घमासान: ढुलू के आरोपों पर जयमंगल चुप, समर्थक उतरे मैदान में
Dhanbad Politics: झारखंड की राजनीति में सांसद ढुलू महतो के आरोपों के बाद विधायक जयमंगल सिंह चुप हैं, पर उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायक के समर्थकों ने ढुलू महतो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके आरोपों की कड़ी निंदा की। समर्थकों ने कहा कि वे हर स्तर पर ढुलू के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
जागरण संवाददाता, बोकारो। धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो और बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बीच राजनीतिक टशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में ढुलू महतो ने जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
छह नवंबर को बोकारो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ढुलू महतो ने बेरमो विधायक पर कोयला चोरी, परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। हालांकि विधायक की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है।
शुक्रवार को बोकारो परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर लाल माहथा ने सांसद ढुलू महतो पर पलटवार करते हुए कहा कि वे लगातार बेरमो विधायक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद खुद अपने क्षेत्र में लूट का साम्राज्य चला रहे हैं और अवैध बालू कारोबार से मोटी वसूली कर रहे हैं। इसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले गरीबों को महंगे दामों पर बालू खरीदनी पड़ रही है।
माहथा ने कहा कि सांसद मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों की कई एकड़ जमीन हड़प चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सही तरीका है विकास करने का? उन्होंने दावा किया कि बेरमो से कोयला कारोबार शुरू न होने से सांसद परेशान हैं, इसलिए लगातार झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि सांसद ने विस्थापित युवक स्व. प्रेम महतो के परिजनों से स्थायी नियोजन और 20 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद अपने क्षेत्र के विकास के बजाय कोयला चोरी और आपराधिक गिरोह संचालन में व्यस्त हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।
