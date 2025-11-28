Dhanbad Municipal Election: संतान नियम से बदला समीकरण, बहू बाहर; सास फिर से मेयर की रेस में

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से सभी जिलों को भेजे गए निर्देश के अनुसार, झारखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों पर दो से अधिक संतान न होने की शर्त लागू होगी।

नियमों के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिनकी दो से अधिक संतान हैं और जिनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। आयोग के इस ताजा निर्देश से विभिन्न जिलों में चुनावी समीकरण बदलने लगे हैं।



धनबाद नगर निगम चुनाव का परिदृश्य भी इस फैसले से प्रभावित हुआ है। मेयर पद की दावेदार मानी जा रहीं आसनी सिंह अब चुनाव मैदान से बाहर होती दिख रही हैं। बताया जाता है कि दो से अधिक संतान की वजह से वे नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगी। इसी के चलते अब एक बार फिर उनके परिवार में से इंदू देवी मेयर पद की संभावित उम्मीदवार होंगी। इंदू देवी 2010 में धनबाद नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं।



निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार तभी अयोग्य होंगे, जब उनकी संतान की संख्या 9 फरवरी 2013 के बाद बढ़ी हो। यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे उक्त तिथि से पहले ही थे और इसके बाद कोई नई संतान नहीं हुई, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य रहेगा।