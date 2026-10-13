झारखंड से 122 दिन बाद मानसून की विदाई, दुर्गापूजा में बारिश का टेंशन खत्म; अब सुबह-शाम बदलेगा मौसम का मिजाज

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद समेत पूरे राज्य से सोमवार को मानसून की विदाई हो गई। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 12 जून को हुआ था और 122 दिनों बाद 12 अक्टूबर को मानसून विदा हो गया।

इसके साथ ही अब दुर्गापूजा में बारिश की संभावना खत्म हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती घेरे के मंगलवार से लो प्रेशर के रूप में सक्रिय होने के आसार हैं। इससे एक-दो दिन बादल छाए रह सकते हैं।