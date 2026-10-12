आंदोलन से रद हुई ट्रेनों के बाद यात्रियों को मिली राहत, दिल्ली-सांतरागाछी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, धनबाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मद्देनजर रेलवे ने हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी और सियालदह-नई दिल्ली राजधानी समेत कई ट्रेनों को रद कर दिया था।

इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने अब स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में दिल्ली से सतरागाछी के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।

04094 दिल्ली-सांतरागाछी स्पेशल बुधवार (मंगलवार देर रात) दिल्ली से 12:30 पर खुलेगी। अगले दिन देर रात 1310 पर गोमो तथा सुबह 7:40 पर सांतरागाछी पहुंचेगी। 04093 सांतरागाछी-आनंदविहार स्पेशल 15 अक्टूबर को सांतरागाछी से शाम 6:10 पर खुल कर देर रात 1:00 बजे गोमो तथा अगले दिन देर रात 12:25 पर दिल्ली पहुंचेगी।