धनबाद से होकर गुजरेगी हावड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। New Delhi Howrah Vande Bharat Sleeper: हावड़ा और सियालदह राजधानी तथा सियालदह-बीकानेर दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ अब हावड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी धनबाद होकर गुजरेगी।

मुंबई में आयोजित टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस में हावड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी मिल गई। आठ से 10 अक्टूबर तक आयोजित बैठक में देशभर के चीफ कंट्रोलर शामिल हुए। इनमें पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों के चीफ कंट्रोलर भी शामिल थे।

हालांकि, फिलहाल धनबाद से सीधे कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी। यहां से गुजरने वाली हावड़ा-आनंद विहार साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की संभावना तलाशी जाएगी। हावड़ा से आनंदविहार के बीच सभी जोन और रेल मंडलों के ग्रीन सिग्नल के बाद फेरे बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। सप्ताह में दो या तीन दिन अमृत भारत चलाई जा सकती है। इसके अलावाअमृत भारत एक्सप्रेस का फेरा बढ़ने से कम आय वर्ग वाले यात्रियों के लिए दिल्ली पहुंचने की राह आसान हो सकेगी।

जटडुमरी होकर गोमो-बक्सर ट्रेन की संभावना धनबाद से बक्सर के बीच नई ट्रेन चलाने को लेकर भी टाइम टेबल कांफ्रेंस में बातचीत हुई। धनबाद में उपलब्ध पिट लाइन और मौजूदा ट्रेनों की संख्या के आधार पर इसे फिलहाल फिजिबल नहीं पाया गया।