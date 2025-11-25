Language
    रोजगार खत्म, लोहा-कोयला की निर्भय लूट... AJSU ने झारखंड की हेमंत सरकार पर बोला हमला

    By Sudhir Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    AJSU: आजसू नेता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में रोजगार खत्म हो गया है और कोयला-लोहे की लूट बढ़ गई है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे पलायन बढ़ रहा है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों की बात कही है।

    आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो (बीच में)।

    जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। रोजगार के साधन खत्म होते जा रहे हैं और राज्य में कोयला व लौह अयस्क की निर्भय लूट जारी है। यह आरोप आजसू नेता और गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने सोमवार को कतरास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लगाया।

    महतो ने बताया कि 29 नवंबर को कतरासगढ़ स्टेशन रोड में आजसू का बड़ा मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो व गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि समारोह में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम (JLKM) को बड़ा झटका लगेगा।

    उन्होंने कहा कि जेएलकेएम के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो एवं महिला नेत्री रजनी रवानी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू का दामन थामेंगे। महतो ने दावा किया कि इस मिलन समारोह के साथ धनबाद-गोमिया क्षेत्र में आजसू का जनाधार और मजबूत होगा।

    सरकार पर निशाना साधते हुए महतो ने कहा कि राज्य में मंइयां सम्मान योजना का लाभ अधिकांश महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा। पिछले 12 महीने में 12 बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदारी से भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति बंद, उद्योग बंद, रोजगार खत्म होने से युवा पलायन को मजबूर हैं।

    आजसू के धनबाद जिलाध्यक्ष मंटू महतो ने भी राज्य सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले जेएलकेएम नेता प्रदीप महतो ने कहा कि उनकी पूर्व पार्टी अपनी नीति व सिद्धांतों से भटक गई है, इसलिए उन्होंने आजसू को चुना।

    कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष नवदीप गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि आशीष तिवारी, मारकंडेय सिंह, बिट्टू शर्मा, सुभाष कुमार, शुभम सिंह, जावेद खान, एहसान खान, राजा अकबर समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

