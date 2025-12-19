Language
    JDU ने कोयला राज्य मंत्री को धनबाद गैस रिसाव से कराया अवगत, कोल इंडिया व बीसीसीएल को मिले निर्देश

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    Coal Minister Satish Chandra Dubeyः धनबाद में जहरीली गैस रिसाव का मामला कोयला राज्य मंत्री तक पहुंच गया है। इस घटना के बाद, CIL के चेयरमैन और बीसीसीएल ...और पढ़ें

    कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बात करते खीरू महतो, पिंटू सिंह और अन्य।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Toxic Gas Leakage in Dhanbadःजदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद और कोयला एवं खान मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य खीरू महतो ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से मुलाकात कर धनबाद के केंदुआडीह कोलियरी से हो रहे जहरीली गैस रिसाव का मुद्दा गंभीरता से उठाया।

    उन्होंने बताया कि कोलियरी क्षेत्र में लगातार गैस रिसाव के कारण स्थानीय लोगों और कर्मियों के स्वास्थ्य व जान पर खतरा बना हुआ है। साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है।

    खीरू महतो ने कहा कि केंदुआडीह कोलियरी के आसपास बसे लोगों में भय का माहौल है। गैस रिसाव से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी. साईराम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात कर गैस रिसाव को तत्काल बंद कराने और आवश्यक तकनीकी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    मंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।

    इस दौरान जदयू के धनबाद जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पार्टी स्थानीय लोगों की सुरक्षा और हितों के लिए लगातार प्रयासरत है और इस समस्या के समाधान तक आंदोलनात्मक और राजनीतिक स्तर पर आवाज उठाई जाती रहेगी।