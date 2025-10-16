Language
    Jharkhand Home Guard: होम गार्डों का धैर्य दे रहा जवाब, सरकार को दे दी चेतावनी

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    झारखंड में होमगार्ड जवान सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल रहा है। सात वर्षों का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 4 नवंबर को सरकार को घेरने की घोषणा की है। न्यायालय ने जवानों को 1.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए, होमगार्ड जवान रांची में प्रदर्शन करेंगे।

    Hero Image

    आंदोलन की तैयारी में होम गार्ड जवान: फाइल फोटो


    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में होमगार्ड जवान सरकार से नाराज हैं। इनकी नाराजगी का कारण भविष्य निधि और एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई का नहीं होना है। इसके साथ ही बीते सात वर्षों का बकाया भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसे में आगामी चार नवंबर को राज्य सरकार को घेरने की तैयारी होमगार्ड जवानों ने की है।

    झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि झारखंड गृहरक्षा वाहिनी के तहत कार्यरत होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि, एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ के तहत 1.50 लाख रुपये देने को लेकर न्यायालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में केवल कार्यवाही किए जाने की बात कर रही है।

    वर्ष 2017 में ही होमगार्ड जवानों का दैनिक मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1088 रुपये किया गया था। इस आदेश पर अगस्त 2024 से भुगतान शुरू किया गया, जबकि बीते सात वर्षों से उनका बकाए राशि नहीं दिया गया है। इन सभी मामलों को लेकर राज्य सरकार और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी से पत्राचार भी किया गया।

    मुर्खजी के अनुसार न्यायालय ने भी उपरोक्त मामले को लेकर अपना आदेश दे चुकी है। मुखर्जी ने कहा कि बार-बार न्यायालय को भी बरगलाया जा रहा है। ऐसे में अब जवानों के पास आंदोलन के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बच रहा है। उन्होंने कहा कि एक उम्मीद थी की दीपावली पर राज्य सरकार उपरोक्त आदेशों को लागू करती, लेकिन अब यह संभावना भी क्षीण हो गई है। निर्धारित तिथि पर राज्य भर से होमगार्ड जवान रांची पहुंचेंगे और प्रदर्शन कर घेराव करेंगे।