Tundi में विद्या भारती विद्यालय के 36वें प्रांतीय खेलकूद समारोह का रंगारंग शुभारंभ, राज्यपाल ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, धनबाद। विद्या विकास समिति की ओर से टुंडी प्रखंड के रतनपुर स्थित स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में 36वें प्रांतीय खेलकूद समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विद्यालय परिवार और विद्या विकास समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया।

समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से गूंज उठा। इसके पश्चात विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा सुमधुर वंदन गायन प्रस्तुत किया गया। खिलाड़ियों ने भी एक सामूहिक गान की प्रस्तुति देकर खेल भावना और अनुशासन का संदेश दिया। इसके बाद विद्यालय के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिससे विद्यार्थियों का उत्साह और बढ़ा।

कार्यक्रम में विद्या विकास समिति के प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा ने प्रस्तावना पढ़ते हुए खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि इससे अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। समारोह के दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा एकल गीत की आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।