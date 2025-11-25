झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस धनबाद से होगी शुरू, कोयला मंत्री G Kishan Reddy दिखाएंगे हरी झंडी

जागरण संवाददाता, धनबाद। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी पूरी टीम के साथ 27 नवंबर को धनबाद बीसीसीएल पहुंच रहे हैं। वह यहां के बेलगड़िया में 28 नवंबर को झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे।

विस्थापितों के लिए बीसीसीएल की ओर से बेलगड़िया को दो इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दिल्ली से बस धनबाद पहुंच रही है।

दिल्ली में सफल परिचालन के बाद धनबाद में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। मंत्री के साथ कोयला सचिव विक्रम दत्त, कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा सहित मंत्रालय, कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

कोयला मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच रहे हैं। पीएमओ ने झरिया पुनर्वास के त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश कोयला मंत्रालय को दिया है। मंत्री बीसीसीएल एवं झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रभावित इलाकों का भ्रमण करेंगे।