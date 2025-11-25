Language
    झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस धनबाद से होगी शुरू, कोयला मंत्री G Kishan Reddy दिखाएंगे हरी झंडी

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    झारखंड को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा मिलने जा रही है, जो धनबाद से शुरू होगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। यह झारखंड में इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, धनबाद। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी पूरी टीम के साथ 27 नवंबर को धनबाद बीसीसीएल पहुंच रहे हैं। वह यहां के बेलगड़िया में 28 नवंबर को झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे।

    विस्थापितों के लिए बीसीसीएल की ओर से बेलगड़िया को दो इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दिल्ली से बस धनबाद पहुंच रही है।

    दिल्ली में सफल परिचालन के बाद धनबाद में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। मंत्री के साथ कोयला सचिव विक्रम दत्त, कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा सहित मंत्रालय, कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

    कोयला मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच रहे हैं। पीएमओ ने झरिया पुनर्वास के त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश कोयला मंत्रालय को दिया है। मंत्री बीसीसीएल एवं झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रभावित इलाकों का भ्रमण करेंगे।

    कोयला मंत्री का धनबाद दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि केंद्रीय कैबिनेट ने झरिया पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को इसी वर्ष जून महीने में स्वीकृति दी है। हाल के दिनों में कई तरह के मामले कोयला मंत्रालय तक पहुंचे हैं। उन मामलों को भी टीम अपने स्तर से देखेगी।