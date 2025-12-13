Jharkhand Education Project का बड़ा ऐलान... मैट्रिक व इंटर प्री-बोर्ड परीक्षा की समय-सारिणी जारी

जिला स्तर पर परीक्षा को सुचारु, व्यवस्थित एवं निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है। 17 से 26 दिसंबर तक विषयवार परीक्षा होगी। पहली पाली नौ से 12 बजे तक और दूसरी पाली 12:30 से 3:30 बजे तक निर्धारित है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद द्वारा कक्षा 10वीं (मैट्रिक) एवं 12वीं (इंटरमीडिएट) की प्री-बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू होकर छह जनवरी 2026 तक चलेगी।

सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञापन हटाएं

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छह जनवरी को सभी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) और प्री-बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा संचालन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।

प्री-बोर्ड परीक्षा की प्रभावी निगरानी एवं निरीक्षण टीम में लिपिक सन्नी कुमार रजक, एमएम गुप्ता, ललन भूषण सिंह, सुभाष कुमार घोष, जीवेश कुमार शामिल हैं।

टीम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल रिपोर्ट देगी।