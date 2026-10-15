झारखंड में डॉक्टरों का ज्वाइंट मेडिकल मूवमेंट, 22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के 10 प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों ने एकजुट होकर ज्वाइंट मेडिकल मूवमेंटकी शुरुआत की है, जिसके बाद चिकित्सक अब सरकार के खिलाफ आर-पार के मूड में आ गए हैं।

धनबाद क्लब में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष डा. एके सिंह ने राज्य सरकार को चरणबद्ध आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी।

कहा कि यह लड़ाई सिर्फ डाक्टरों की नहीं, बल्कि राज्य के मरीजों को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए है। इस महाआंदोलन में आएएम के साथ एएचपीआई, झासा, फाइमा, आइडीए समेत कुल 10 संगठन एक मंच पर आए हैं। बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के माैके पर सचिव डा. राकेश इंदर, डा. प्रणय पूर्वे आदि मौजूद थे।

संगठनों की 6 सूत्रीय प्रमुख मांगें -डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करना।

-क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर अस्पतालों को राहत देना।

-आयुष्मान भारत योजना के तहत समय पर प्री-अप्रूवल, उचित पैकेज और बकाया भुगतान सुनिश्चित करना।

-सरकारी अस्पतालों में खाली पदों पर नियमित भर्ती करना।

-मेडिकल छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान।

-लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करना।