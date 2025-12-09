Dhanbad Weather Today: 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, अब ठंड दिखाएगा अपना असली रूप; पढ़ें-IMD की भविष्यवाणी

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर के पहले पखवाड़े में ठंड बढ़ता ही जा रहा है। रातें ठिठुरन भरी हैं तो बादल छाने से दिन भी सर्द हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद भी ठंड के तेवर कम नहीं हुए हैं। अगले दो-तीन दिन तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान एक बार फिर नौ डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं। तापमान लुढ़कने से ठंड का सितम और बढ़ेगा। मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि पाकिस्तान और उसके आसपास ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरे के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में ट्रफ बना हुआ है। इन दोनों प्रणाली के कारण बादल छाने के साथ हिमालय से सर्द हवाएं भी आ रही हैं, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है।