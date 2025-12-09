Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad Weather Today: 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, अब ठंड दिखाएगा अपना असली रूप; पढ़ें-IMD की भविष्यवाणी

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:04 AM (IST)

    Jharkhand Weather Update Today: धनबाद में बर्फीली हवाओं के चलते ठंड का कहर जारी है। बादल छाए रहने से दिन भी सर्द बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कोहरे और ठंड के बीच चाय की चुस्की लेती महिला। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर के पहले पखवाड़े में ठंड बढ़ता ही जा रहा है। रातें ठिठुरन भरी हैं तो बादल छाने से दिन भी सर्द हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद भी ठंड के तेवर कम नहीं हुए हैं। अगले दो-तीन दिन तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Ka Aaj Ka mausam

    न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान एक बार फिर नौ डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं। तापमान लुढ़कने से ठंड का सितम और बढ़ेगा।

    मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि पाकिस्तान और उसके आसपास ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरे के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में ट्रफ बना हुआ है। इन दोनों प्रणाली के कारण बादल छाने के साथ हिमालय से सर्द हवाएं भी आ रही हैं, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है।

    अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    13 से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

    मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि 13 दिसंबर से हिमालय क्षेत्र में फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही हो सकती है। इससे तापमान में बदलाव होने की भी संभावना है। इसका असर कम होते ही मौसम साफ होगा जिससे तापमान में गिरावट होगी।