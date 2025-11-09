Dhanbad Weather Forecast: कोहरे और ठंड का डबल अटैक, आइएमडी ने दी चेतावनी, सावधानी बरतें
Weather Forecast: झारखंड में इस साल सर्दी की शुरुआत जल्दी हो गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए ठंड की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों में तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, जिससे कोल्हान और संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में तापमान 12-14 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों को ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में इस साल सर्दी ने रिकॉर्डतोड़ जल्दी दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है।
9 से 11 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी। सुबह-शाम घना कोहरा छाने से दृश्यता 500 मीटर तक सिमट सकती है।
वर्तमान में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 26-29°C और न्यूनतम 15-18°C है, लेकिन अगले 72 घंटों में पारा 3-5 डिग्री नीचे लुढ़केगा। कोल्हान, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर में न्यूनतम तापमान 12-14°C तक पहुंच सकता है।
IMD की राज्य स्तरीय एडवायजरी
स्वास्थ्य: बच्चे, बुजुर्ग और श्वास रोगी गर्म कपड़े पहनें, सुबह-शाम बाहर न निकलें।
यातायात: कोहरे में हेडलाइट ऑन रखें, स्पीड 40 किमी/घंटा से कम।
कृषि: रबी फसल (गेहूं, चना) पर ओस जमने से बचाव के लिए हल्की सिंचाई करें।
पशुपालन: मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए पुआल की छतरी लगाएँ।
ऊर्जा: बिजली भार बढ़ने की आशंका, हीटर/ब्लोअर का सुरक्षित उपयोग करें।
मौसम वैज्ञानिक डा. अभिषेक आनंद ने कहा-पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना का असर है। दिसंबर तक राज्य में 8-10°C तक पारा गिर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलने लगे हैं, जबकि शहरों में वूलन कपड़ों की बिक्री 40% बढ़ी है। प्रशासन ने रैन बसेरों को सक्रिय कर दिया है।
