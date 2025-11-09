Dhanbad Weather Forecast: कोहरे और ठंड का डबल अटैक, आइएमडी ने दी चेतावनी, सावधानी बरतें

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में इस साल सर्दी ने रिकॉर्डतोड़ जल्दी दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है।

9 से 11 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी। सुबह-शाम घना कोहरा छाने से दृश्यता 500 मीटर तक सिमट सकती है।

वर्तमान में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 26-29°C और न्यूनतम 15-18°C है, लेकिन अगले 72 घंटों में पारा 3-5 डिग्री नीचे लुढ़केगा। कोल्हान, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर में न्यूनतम तापमान 12-14°C तक पहुंच सकता है।



IMD ने ‘कोल्ड डे’ और ‘कोल्ड वेव’ की संभावना जताई है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों (नेतारहाट, केरेडारी) में। 11 नवंबर तक रांची में न्यूनतम 12°C, लातेहार में 11°C और सरायकेला में 13°C तक गिरावट संभव है। यह सामान्य से 3-4 डिग्री कम है।

IMD की राज्य स्तरीय एडवायजरी

स्वास्थ्य: बच्चे, बुजुर्ग और श्वास रोगी गर्म कपड़े पहनें, सुबह-शाम बाहर न निकलें।

यातायात: कोहरे में हेडलाइट ऑन रखें, स्पीड 40 किमी/घंटा से कम।