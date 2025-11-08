Jharkhand Board Exam 2026:आवेदन की शुरुआत 18 नवंबर से, JAC ने दी अहम जानकारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड अधिविद्य परिषद् (जैक) ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र स्वीकृति से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार सभी संबद्ध विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को छात्रों की सूची (एलओएस) तैयार कर परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए 18 नवंबर से पांच दिसंबर आवेदन पत्र स्वीकृत होगा। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन छह दिसंबर से 12 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

बिना विलंब शुल्क मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के लिए आठ दिसंबर आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम मैट्रिक के लिए आठ दिसंबर और इंटरमीडिएट के लिए 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। जैक ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल खुलने के बाद विद्यालयों की ओर से छात्रों के परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत ही एलओएस तैयार होगा। जिन विद्यालयों ने पिछले वर्ष आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियां की थीं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।

परिषद् ने यह भी बताया कि जिन छात्रों का परीक्षा आवेदन या शुल्क भुगतान समय पर नहीं होगा, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया जैक की आधिकारिक वेबसाइट जैक डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन के माध्यम से ही आनलाइन पूरी की जाए।