Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड बढ़ी तो सरकार सक्रिय, झारखंड में 10 लाख Blanket बांटे जाएंगे, धनबाद को मिलेंगे 70 हजार

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    Blanket Distribution:झारखंड सरकार राज्य भर में 10 लाख कंबल वितरित करेगी, जिसका लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाना है। धनबाद जिले में विशेष रूप से 70 हजार कंबल बांटे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ठंड के मौसम में किसी को भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जरूरतमंदों के बीच कंबल का होगा वितरण। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में तापमान सर्द होना शुरू हो गया है। हवाएं कंपकपांने लगी हैं। सर्दी की ठिठुरन का अहसास अब होने लगा है। ऐसे में जरूरतमंदों को ठंड से निपटने के लिए जल्द ही गर्म कंबल बांटे जाएंगे।धनबाद जिले में करीब 70 हजार लोगों को कंबल बांटे जाएंगे। जबकि पूरे राज्य में करीब 10 लाख लोगों को कंबल बांटे जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की योजना के तहत कंबल बांटने के लिए राशि मिल चुकी है। साथ ही खरीदी भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस बार मिंक ब्लैंकेट मंगाई है जिसे बांटा जाना है। कंबल जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उचित लाभुकों को दी जाएगी।

    कंबल बांटने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में भी प्रखंडवार कंबल भेजे जाएंगे। कंबल बाटने की तिथि भी जल्द निर्धारित होगी। प्रशासन के अनुसार इस महीने ही कंबल बांटे जाने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस बार बढ़िया क्वालिटी के कंबल बांटे जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि पहले दरी वाले कंबलों का वितरण होता था, लेकिन इस बार सरकार ने मिंक ब्लैंकेट बांटने का लक्ष्य तय किया है। यह कंबल गर्म होने के साथ साथ अधिक टिकाऊ भी होते हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन का कहना है कि ठंड में कंबल वितरण के अलावा जरूरत पड़ने पर जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था होगी।