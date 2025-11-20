ठंड बढ़ी तो सरकार सक्रिय, झारखंड में 10 लाख Blanket बांटे जाएंगे, धनबाद को मिलेंगे 70 हजार

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में तापमान सर्द होना शुरू हो गया है। हवाएं कंपकपांने लगी हैं। सर्दी की ठिठुरन का अहसास अब होने लगा है। ऐसे में जरूरतमंदों को ठंड से निपटने के लिए जल्द ही गर्म कंबल बांटे जाएंगे।धनबाद जिले में करीब 70 हजार लोगों को कंबल बांटे जाएंगे। जबकि पूरे राज्य में करीब 10 लाख लोगों को कंबल बांटे जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनबाद जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की योजना के तहत कंबल बांटने के लिए राशि मिल चुकी है। साथ ही खरीदी भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस बार मिंक ब्लैंकेट मंगाई है जिसे बांटा जाना है। कंबल जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उचित लाभुकों को दी जाएगी।

कंबल बांटने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में भी प्रखंडवार कंबल भेजे जाएंगे। कंबल बाटने की तिथि भी जल्द निर्धारित होगी। प्रशासन के अनुसार इस महीने ही कंबल बांटे जाने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस बार बढ़िया क्वालिटी के कंबल बांटे जाएंगे।