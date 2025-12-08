Language
    Jharkhand Vidhan Sabha अध्यक्ष तक पहुंचा केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव का मामला, झरिया विधायक रागिनी ने कहा-बेहद चिंताजनक

    By Lav Kumar Burnwal Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    Jharia MLA Ragini Singh: केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव का मामला झारखंड विधानसभा में पहुंच गया है। झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को ...और पढ़ें

    केंदुआडीह में जहरीली गैस प्रभावित लोगों से घटना की जानकारी लेतीं विधायक रागिनी सिंह।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र जहरीली गैस का रिसाव और दो महिलाओं की माैत का मामला झारखंड विधानसभा में पहुंच गया है। झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो को पत्र साैंप कर गैस रिसाव की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की।

    भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने केंदुआडीह में हुए जहरीली गैस रिसाव की घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को विस्तृत पत्र सौंपा है। उन्होंने इसे जनहित से जुड़ा संवेदनशील मामला बताते हुए सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान तत्काल आकर्षित करने की मांग की है।

    अपने पत्र में विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि केंदुआडीह में गैस रिसाव की घटना बेहद दर्दनाक और चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। सिंह ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि इस पूरी घटना में बीसीसीएल तथा संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी की गंभीर लापरवाही सामने आती है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं।

    उन्होंने बताया कि हादसे में कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों परिवार भय, असुरक्षा और गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। विधायक ने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेते हुए तीन प्रमुख कदम उठाने की मांग की है-प्रभावित परिवारों के तत्काल एवं सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, मृतकों के परिजनों को शीघ्र उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और लापरवाही बरतने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी पर कठोर एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    रागिनी सिंह ने कहा कि यह मामला आम जनता की सुरक्षा से गहराई से जुड़ा है, इसलिए सरकार को त्वरित निर्णय लेकर पीड़ितों को राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस त्रासदी को गंभीरता से लेगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

    इससे पहले रविवार को रागिनी सिंह ने जहरीली गैस प्रभावित इलाके का दाैरा कर घटना की जानकारी प्राप्त की थी। रविवार की देर शाम झरिया विधायक रागिनी सिंह घटनास्थल पहुंचीं। उन्हाेंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी स्थिति जानकारी ली।

    उन्होंने पीड़ितों को हर संभव सहानुभूति और सहयोग का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि गैस रिसाव की यह घटना बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। जिस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों का सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाए। मृतक आश्रितों को उचित मुआवजा और पीड़ितों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को कहा।

    उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार विभाग समय पर कदम नहीं उठाते हैं, तो इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।