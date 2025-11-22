Jharkhand Assembly Foundation Day: धनबाद के विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक, राज्यपाल ने किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, धनबाद। Raj Sinha झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग कर राज्य बनने के बाद 22 नवंबर, 2000 को झारखंड विधानसभा का पहला सत्र हुआ था। इसी दिन हर साल विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रांची स्थित झारखंड विधानसभा में शनिवार को विधानसभा के 25वें वर्षगांठ समारोह में धनबाद के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें प्रदान किया। समारोह का आयोजन रजत जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें विधायकों के कार्य, जनता से जुड़ाव और विधानसभा में सक्रियता को आधार मानते हुए यह सम्मान दिया गया।



कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत कई विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष उपस्थिति ने आयोजन को महत्वपूर्ण बना दिया।