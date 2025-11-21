Jharkhand में जल्द बनेंगी बीस सूत्री कमेटियां, कांग्रेस ने शुरू की चयन प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के सभी जिलों में जिला एवं प्रखण्ड 20 सूत्री कांग्रेस कमिटी के गठन हेतु कांग्रेसजनों की सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है।

पत्र के अनुसार जिला में कांग्रेस के लोगों के नामों को 20 सूत्री कांग्रेस कमिटी में स्थान दिए जाने की कोशिश हो रही है। इसकी सूची तैयार करने के पूर्व जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले एवं प्रखण्डों के वरीय नेताओं, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों से भी सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी कई बार जिलाध्यक्षों से इस संबंध में नाम मांगा जा चुका है, पर नाम देने में उदासीनता बरती गयी है। इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार विषय की महत्ता एवं गंभीरता को देखते हुए सभी जिलाध्यक्षों से दो दिनों में 20 सूत्री कमेटी के लिए नाम की मांग की गई है।