    Jharkhand में जल्द बनेंगी बीस सूत्री कमेटियां, कांग्रेस ने शुरू की चयन प्रक्रिया

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    Jharkhand Congress: झारखंड में जल्द ही बीस सूत्री कमेटियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। इन कमेटियों का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा।

    झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के सभी जिलों में जिला एवं प्रखण्ड 20 सूत्री कांग्रेस कमिटी के गठन हेतु कांग्रेसजनों की सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है।

    पत्र के अनुसार जिला में कांग्रेस के लोगों के नामों को 20 सूत्री कांग्रेस कमिटी में स्थान दिए जाने की कोशिश हो रही है। इसकी सूची तैयार करने के पूर्व जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले एवं प्रखण्डों के वरीय नेताओं, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों से भी सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी कई बार जिलाध्यक्षों से इस संबंध में नाम मांगा जा चुका है, पर नाम देने में उदासीनता बरती गयी है। इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार विषय की महत्ता एवं गंभीरता को देखते हुए सभी जिलाध्यक्षों से दो दिनों में 20 सूत्री कमेटी के लिए नाम की मांग की गई है।

    नाम की सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करानी है। धनबाद जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि नामों की सूची जल्द ही प्रदेश कार्यालय को वरीय नेताओं से चर्चा के बाद भेज देंगे।