झरिया में 15 वर्षीय किशोर की पत्थर से कुचलकर हत्या, लोहा चोरी में विवाद का शक

संवाद सहयोगी, धनसार (झरिया)। धनसार थाना क्षेत्र के इस्ट बस्ताकोला में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने 15 वर्षीय नीतीश कुमार की हत्या कर दी। उसका शव इस्ट बस्ताकोला स्थित एक बिजली के खंभे के नीचे गिरा पड़ा मिला। उसका सिर बुरी तरह लहूलुहान है।

सूचना पाकर धनबाद डीएसपी नौशाद आलम व धनसार पुलिस पहुंच मामले की छानबीन करने मे जुट गई है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने मे जुटी हुई है। नितीश इस्ट बस्ताकोला में ही रहता था। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग सूचना पाकर नीतीश के पिता हीरा साव, मां रिंकी देवी, नाना गोपाल साव घटनास्थल पर पहुंचकर शव से लिपटकर रोने लगे।मां ने पुलिस से अपने बेटे की हत्या होने की बात कहते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है।