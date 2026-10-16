झरिया में बिना लाइसेंस चल रहे लड्डू गोदाम पर छापा, प्रतिबंधित रंग के इस्तेमाल की आशंका

जागरण संवाददाता, झरिया। त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार कर शाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. राजा कुमार के नेतृत्व में टीम ने झरिया के इंदिरा चौक स्थित कांटा घर के नीचे एक गोदाम में छापेमारी की।

इस दौरान भारी मात्रा में मोतीचूर के लड्डू और कई बोरी बेसन जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में लड्डुओं में प्रतिबंधित रंग के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार गौरव और भूदेव द्वारा गोदाम में बिना लाइसेंस मिठाई बनाने का काम किया जा रहा था।