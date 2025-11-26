झरिया फल मंडी के कैरेट गोदाम में लगी भीषण आग, असामाजिक तत्वों पर आरोप, जुआ अड्डे बनाने की आशंका

जागरण संवाददाता, झरिया। झरिया बिहार बिल्डिंग राज ग्राउंड स्थित कृषि बाजार समिति हाट में बुधवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब कैरेट गोदाम में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग भयानक रूप धारण कर ली इस दौरान आग की लपटे आसपास के दो गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया।

घटना के बाद पूरे बाजार परिसर में अफरा तफरी का माहौल पसर गया। मौजूद लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन आग नही बुझी। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी।

खबर मिलते ही दमकल वाहन राज ग्राउंड पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। व्यापारियों ने कहा कि गोदाम में रखे कैरेट और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए है।

गोदाम संचालक सीताराम कुमार व सुबोध कुमार ने बताया कि घटना से लगभग 60 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं है।

शाम होते ही संचालित हो जाता है जुआ अड्डा

यू तो कृषि बाजार हाट में सब्जी व फल के दुकान संचालित है। लेकिन आसपास के लोगों द्वारा शाम होते ही जुआ अड्डा संचालित कर देते है। जहां देर रात तक जुआ संचालित रहता है। आसपास के कई इलाकों से लोग जुआ खेलने पहुंचते है।