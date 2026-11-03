दिवाली से पहले झरिया में मिलावटी मिठाइयों पर छापा, 360 किलो खाद्य सामग्री जब्त

जागरण संवाददता, झरिया। दीपावली के त्योहार से पहले मिठाइयों और खाद्य सामग्री में मिलावट का खतरा बढ़ गया है। लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को झरिया में बड़ी कार्रवाई की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. राजा कुमार के नेतृत्व में टीम ने झरिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर रोड स्थित दिनेश गुप्ता के कारखाने में औचक छापेमारी की। इस दौरान 210 किलोग्राम रंगीन बताशा और 150 किलोग्राम मिलावटी सेवई बरामद की गई। कुल 360 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर गली में अवैध रूप से मिठाई बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए टीम ने अचानक छापेमारी की। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है।

साथ ही कारखाना बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाया गया है। अधिकारियों के अनुसार बरामद रंगीन बताशें दीपावली के अवसर पर बाजार में बिक्री के लिए तैयार किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कारखाने से पूरे धनबाद जिले में खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती थी। ऐसे में विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि यहां तैयार सामग्री किन दुकानों और बाजारों तक पहुंचाई गई है।