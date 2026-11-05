धनबाद-बोकारो के नौ अस्पतालों को झमाडा का नोटिस, भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन का आरोप

जागरण संवाददाता,धनबाद। धनबाद व बोकारो के नौ अस्पतालों ने बिल्ल्डिंग बायलाज का जमकर उल्लंघन किया है। इन अस्पतालों ने बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन किया है। यह खुलासा झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) की जांच रिपोर्ट में हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर झमाड़ा ने इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है उनमें असर्फी कैंसर अस्पताल, दृष्टि आई अस्पताल एवं यसलोक (गोविंदपुर), आईरीस अस्पताल (फकीरडीह), पूजा नर्सिंग होम (शिवलीबाड़ी), स्वातिक अस्पताल (चंद्रपुरा), मां शारदा अस्पताल (बोकारो), सनराईज अस्पताल एवं आम्रपाली अस्पताल (बरवाअड्डा) शामिल हैं।

इन सभी अस्पतालों को बिल्डिंग बायलाज 2016 के तहत लोगों को नोटिस भेजा गया है। झमाडा के अनुसार नोटिस भेजे गए अस्पतालों के द्वारा भवन निर्माण से जुड़े मानको का पालन नहीं किया गया है। झमाडा के विभागीय अधिकारी का कहना है कि सभी अस्पताल में नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है।

पूर्व में इन सभी अस्पतालों में जेई व सहायक अभियंता के द्वारा जांच किया गया था। जिसमें भवन निर्माण से जुड़े मानकों का पालन नहीं पाया गया। जिसके बाद झमाडा की ओर से नोटिस भेज जवाब मांगा गया। सभी को नोटिस भेजकर भवन का स्वीकृत नक्शा, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज एक सप्ताह में जमा करने को कहा है।