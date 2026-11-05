CMPFO का DLC अभियान 5.0 शुरू, पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

जागरण संवाददाता, धनबाद। Life Certificate Drive CMPFO: सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों और उनके परिवार पेंशनधारकों की सुविधा के लिए करीब छह लाख पेंशनरों के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय में इसकी शुरूआत कर दी गई है।

एक नवंबर से इस अभियान को गति देने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 5.0 चलाया जा रहा है। इसके तहत 10 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारकों को घर बैठे या नजदीकी शिविर में आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। शिविरों में डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी।



विभिन्न एरिया कार्यालयों और खदान क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा रामगढ़ के वेस्ट बोकारो कोलियरी में भी निर्धारित तिथि पर शिविर लगाया जाएगा।



इस अभियान से उन बुजुर्ग पेंशनधारकों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा होने से पेंशन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने में भी आसानी होगी।



सीएमपीएफओ ने सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों और परिवार पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और निर्धारित समय के भीतर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान सुचारु रूप से जारी रह सके।