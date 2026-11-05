अमृत भारत स्पेशल में सफर के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, धनबाद से आनंदविहार का किराया 785 रुपये

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली में दोनों ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। हावड़ा से नौ, 16, 23 और 30 नवंबर तथा आनंदविहार से 11, 18 व 25 नवंबर एवं दो दिसंबर को चलेगी।

नियमित अमृत भारत की तुलना में स्पेशल का किराया अधिक चुकाना होगा। धनबाद से आनंदविहार पहुंचने को 785 रुपये और धनबाद से हावड़ा के लिए रेलवे 400 रुपये वसूलेगा। प्रत्येक यात्री को आनंदविहार के लिए 135 तो धनबाद से हावड़ा का किराया 170 रुपये ज्यादा चुकाना होगा।

धनबाद से हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस 230 रु

अमृत भारत स्पेशल 400 रु

धनबाद से आनंदविहार

अमृत भारत एक्सप्रेस 650 रु

अमृत भारत स्पेशल 785 रु तिथि यात्री अनुकूल नहीं, धनबाद-दिल्ली स्पेशल की बुकिंग सुस्त धनबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की यात्रा तिथि यात्रियों के अनुकूल न होने के कारण टिकटों की बुकिंग सुस्त है। रेलवे ने धनबाद से सात, 14, 21 व 28 नवंबर तथा दिल्ली से आठ, 15, 22 व 29 नवंबर को चलाने की घोषणा की है।

आठ नवंबर को दिवाली है। इस वजह से धनबाद से सात नवंबर की अधिकतर सीटें खाली हैं। वापसी में त्योहार से पहले की ट्रेनें फुल हैं और दिवाली के दिन दिल्ली से चलने से यात्री कम मिल रहे हैं। 14 नवंबर को खरना है तो 15 को पहला अर्घ्य है।