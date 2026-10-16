JETET Exam 2026: नौ साल बाद परीक्षा, बदले पैटर्न और नियमों ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की चिंता

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से लगभग नौ साल बाद आयोजित की जा रही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। परीक्षा पैटर्न और नियमावली में किए गए बदलावों के कारण विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा एक नवंबर को होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। जिले में कुल 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां लगभग 39 हजार परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर छठी से आठवीं तक की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और प्रारंभिक स्तर पहली से पांचवीं कक्षा तक की परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर दो से संध्या 4:30 बजे तक होगी।