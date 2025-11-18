गोद में मासूम बच्ची को लेकर न्याय के लिए Jehanabad से Dhanbad तक भटक रही नाबालिग प्रेमिका, प्रेमी रचा रहा दूसरी शादी

जागरण संवाददाता, धनबाद। उसकी उम्र अभी खेलने-कूदने की है। पर गोद में तीन माह की मासूम बिटिया है। अपनों से सताई पीड़िता मासूम बच्ची को लेकर भटक रही है। कभी अपनी मां की गोद में रख कर सिसक पड़ती है तो कभी बिटिया को देख कर कलप उठती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनबाद के मिश्रित भवन के बाल संरक्षण इकाई दफ्तर में पहुंची पीड़िता ने जब जुबान खोली तो सबको झकझोर दिया। बलियापुर के करमाटांड़ में रहने वाला युवक बिहार के जहानाबाद में रहने वाली मामी के घर गया था। कुछ दिनों बाद अपनी नाबालिग ममेरी बहन लेकर तमिलनाडु भाग निकला। मंदिर में शादी कर ली।

तमिलनाडु के तिरुप्पुर में रहने के दौरान नाबालिग तीन बाद गर्भवती हुई और उसका गर्भपात कराया। फिलहाल उसे पांच महीने की एक बेटी है। इस बीच लड़का धनबाद आ गया और मां-बेटी को जहानाबाद में छोड़ दिया। बीते 13 नवंबर को वह अपनी मां के साथ धनबाद आई।

महिला थाने में फरियाद के बाद दोनों पक्षों को बुला कर लड़के को पत्नी के साथ भेज दिया गया। 15 नवंबर को लड़के के घरवाले जहानाबाद पहुंचे और लड़की के घरवालों के साथ मारपीट कर लड़के को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले आये। घरवाले लड़के की दूसरी शादी करा रहे हैं। घनुआडीह में 21 नवंबर को शादी है।