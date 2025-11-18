गोद में मासूम बच्ची को लेकर न्याय के लिए Jehanabad से Dhanbad तक भटक रही नाबालिग प्रेमिका, प्रेमी रचा रहा दूसरी शादी
Love Stoy: एक नाबालिग लड़की को प्रेम में धोखा मिला है। पांच महीने के बच्चे के साथ वह बेसहारा भटक रही है, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दूसरी शादी की तैयारी कर ली है। लड़की का आरोप है कि प्रेमी ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया। अब वह बच्चे के साथ अकेली है और उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। उसकी उम्र अभी खेलने-कूदने की है। पर गोद में तीन माह की मासूम बिटिया है। अपनों से सताई पीड़िता मासूम बच्ची को लेकर भटक रही है। कभी अपनी मां की गोद में रख कर सिसक पड़ती है तो कभी बिटिया को देख कर कलप उठती है।
धनबाद के मिश्रित भवन के बाल संरक्षण इकाई दफ्तर में पहुंची पीड़िता ने जब जुबान खोली तो सबको झकझोर दिया। बलियापुर के करमाटांड़ में रहने वाला युवक बिहार के जहानाबाद में रहने वाली मामी के घर गया था। कुछ दिनों बाद अपनी नाबालिग ममेरी बहन लेकर तमिलनाडु भाग निकला। मंदिर में शादी कर ली।
तमिलनाडु के तिरुप्पुर में रहने के दौरान नाबालिग तीन बाद गर्भवती हुई और उसका गर्भपात कराया। फिलहाल उसे पांच महीने की एक बेटी है। इस बीच लड़का धनबाद आ गया और मां-बेटी को जहानाबाद में छोड़ दिया। बीते 13 नवंबर को वह अपनी मां के साथ धनबाद आई।
महिला थाने में फरियाद के बाद दोनों पक्षों को बुला कर लड़के को पत्नी के साथ भेज दिया गया। 15 नवंबर को लड़के के घरवाले जहानाबाद पहुंचे और लड़की के घरवालों के साथ मारपीट कर लड़के को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले आये। घरवाले लड़के की दूसरी शादी करा रहे हैं। घनुआडीह में 21 नवंबर को शादी है।
मोबाइल स्टेटस पर शादी का कार्ड देख नाबालिग और उसकी मां जहानाबाद से फिर धनबाद पहुंच गई। उनका कहना है कि लड़का तैयार है, पर उसके घरवाले जबरन दूसरी शादी करा रहे हैं।
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी ने पीड़िता व उसकी मां को अस्थायी रूप से आवासित करा दिया है। मंगलवार को टीम जा कर पूरे मामले की जांच करेगी। बाल कल्याण समिति की वरिष्ठ सदस्य संध्या सिन्हा ने कहा कि मामला संवेदनशील है। सभी पक्षों को ध्यान में रख कर समिति निर्णय लेगी।
