धनबाद मेडिकल कालेज के ICU में घुसा सियार, बीमार और तीमारदारों के बीच हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

जानकारी के अनुसार, सियार मरीजों के बीच छुपकर बैठा था। शुरू में किसी को इसकी जानकारी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक मरीज और अस्पताल कर्मी ने इसका वीडियो बनाया। जैसे ही कर्मचारियों ने आइसीयू के पास जाकर लाइट जलाई, सियार वहां से भाग निकला और इमरजेंसी होते हुए अस्पताल के पिछले हिस्से की ओर चला गया।



घटना सामने आते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों में दहशत फैल गई। मरीजों का कहना है कि रात में इस तरह जंगली जानवरों का इमरजेंसी में घुसना बेहद खतरनाक है। अस्पताल में सुरक्षा के लिए गार्ड और पुलिस तैनात होने के बावजूद ऐसी घटना होने से प्रबंधन की तैयारी पर बड़ा सवाल उठ गया है।



अस्पताल के पीछे पिछले कई वर्षों से दीवार टूटी हुई है। इसी रास्ते से जंगली जानवरों के आने की आशंका जताई जा रही है। यहां स्थित छोटे तालाब के आसपास अक्सर सियारों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरीजों ने यह भी बताया कि अस्पताल परिसर में कई जगह खाने-पीने का कचरा फेंका रहता है, जिससे बाहरी जानवरों की आवाजाही बढ़ती है।



अस्पताल प्रबंधन ने घटना को गंभीर बताते हुए जांच शुरू कर दी है। वरीय अस्पताल प्रबंधक डा. चंद्रशेखर सुमन ने कहा कि आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईसीयू में घुसा जानवर वास्तव में सियार था या कोई अन्य प्राणी।