Jharkhand News: जैक ने परीक्षा आवेदन में छात्रों को दी बड़ी राहत, बिना पेन भी भरे जाएंगे फॉर्म

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने को लेकर छात्रों और विद्यालयों को बड़ी राहत दी है। परिषद द्वारा जारी वेब नोटिस के अनुसार, कुछ छात्रों के पेन (पर्मानेंट एजुकेशन नंबर) समय पर जनरेट नहीं हो पाने के कारण परीक्षा आवेदन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पेन नंबर एंट्री की अनिवार्यता को अस्थाई रूप से शिथिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैक ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्र-छात्राओं का पेन नंबर अब तक उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आनलाइन पोर्टल पर टेंपरोरी प्री-फिक्स्ड प्लेसहोल्डर का उपयोग कर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र परीक्षा 2026 से वंचित न रहे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिषद ने सभी विद्यालयों से इसे गंभीरता से लेने और निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का आग्रह किया है। भविष्य में पेन नंबर जनरेट कराना अनिवार्य परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी छात्र-छात्राओं का पेन नंबर भविष्य में अनिवार्य रूप से जनरेट कराया जाएगा। जिन मामलों में पेन नंबर उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इसे उपलब्ध कराएंगे।

जैक ने संस्थान प्रधानों को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों के परीक्षा आवेदन निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से भरवाए जाएं। समय सीमा समाप्त होने के बाद छूटे हुए छात्रों के आवेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए संबंधित संस्थान प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा।

पेन में छात्रों का पूरा ब्योरा पेन छात्रों के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान है। यह छात्रों की शिक्षा संबंधी जानकारी (नाम, माता-पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक विवरण) को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है और 2026 से मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसे स्कूल अपने यू-डायस प्लस पोर्टल के माध्यम से बनाते हैं, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगे और भविष्य में कालेज प्रवेश व नौकरियों में आसानी हो।