झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा: जामताड़ा पहले Cyber Crime के लिए बदनाम था, अब इरफान अंसारी से पहचान

उन्होंने घोषणा की कि धनबाद को एक और मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वहीं गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी में सौ-सौ बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही एसएनएमएमसीएच धनबाद के लिए नया भवन भी तैयार किया जाएगा। पूरे राज्य में 1200 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण का टेंडर पूरा हो चुका है और जल्द निर्माण शुरू होगा। गोविंदपुर के पाथुरिया में भी उपकेंद्र बनाया जाएगा।



मंत्री ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम या अस्पताल यदि पैसे के लिए मरीज का शव स्वजनों को सौंपने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल संचालकों को मानवता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि जब मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों पर आर्थिक बोझ डालना अमानवीय है। स्वजनों से शव देने के बदले शुल्क लेना गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी।



मंत्री ने पत्रकारों से अपील की कि वे सरकारी अस्पतालों की कमियां सामने लाएं ताकि विभाग उन्हें सुधार सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने का अभियान शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जनता को इसका लाभ दिखेगा।



कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी ने की। संचालन झंटू शेख और धन्यवाद ज्ञापन दिनेश मंडल ने किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी जहीर आलम ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री अंसारी ने पन्नालाल सलूजा परिसर में मेडिकल स्टोर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर डॉ. उमेश लाल विश्वकर्मा, आनंद जायसवाल, अमरदीप सिंह, पैगाम अली, पूजा सरकार सहित कई लोग मौजूद रहे।