    झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा: जामताड़ा पहले Cyber Crime के लिए बदनाम था, अब इरफान अंसारी से पहचान

    By Prem Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:56 AM (IST)

    Irfan Ansari: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि जामताड़ा, जो पहले साइबर अपराधों के लिए कुख्यात था, अब उनके नाम से जाना जाता है। धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की घोषणा की। उन्होंने धनबाद में एक और मेडिकल कॉलेज और अन्य जिलों में नए अस्पताल खोलने की बात कही। उन्होंने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी कि शवों के बदले पैसे मांगने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    गोविंदपुर पहुंचने पर मंत्री इरफान अंसारी का किया गया स्वागत। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (धनबाद)। बड़बोले और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा पहले साइबर अपराध के लिए बदनाम था और अब इरफान अंसारी के नाम से जाना जाता है। अंसारी जामताड़ा से ही कांग्रेस के विधायक हैं। 

    अंसारी ने कहा कि जामताड़ा पहले साइबर क्राइम के लिए बदनाम था, लेकिन आज यह उनके कामों और नाम से पहचाना जा रहा है। बुधवार को धनबाद के गोविंदपुर पहुंचने पर आयोजित स्वागत समारोह में मंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए पूरे राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

    उन्होंने घोषणा की कि धनबाद को एक और मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वहीं गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी में सौ-सौ बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही एसएनएमएमसीएच धनबाद के लिए नया भवन भी तैयार किया जाएगा। पूरे राज्य में 1200 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण का टेंडर पूरा हो चुका है और जल्द निर्माण शुरू होगा। गोविंदपुर के पाथुरिया में भी उपकेंद्र बनाया जाएगा।

    मंत्री ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम या अस्पताल यदि पैसे के लिए मरीज का शव स्वजनों को सौंपने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल संचालकों को मानवता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि जब मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों पर आर्थिक बोझ डालना अमानवीय है। स्वजनों से शव देने के बदले शुल्क लेना गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी।

    मंत्री ने पत्रकारों से अपील की कि वे सरकारी अस्पतालों की कमियां सामने लाएं ताकि विभाग उन्हें सुधार सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने का अभियान शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जनता को इसका लाभ दिखेगा।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी ने की। संचालन झंटू शेख और धन्यवाद ज्ञापन दिनेश मंडल ने किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी जहीर आलम ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री अंसारी ने पन्नालाल सलूजा परिसर में मेडिकल स्टोर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर डॉ. उमेश लाल विश्वकर्मा, आनंद जायसवाल, अमरदीप सिंह, पैगाम अली, पूजा सरकार सहित कई लोग मौजूद रहे।