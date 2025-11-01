आईआरसीटीसी ने नहीं हटाया 'नो फूड' का ऑप्शन, अब इस जगह पर करना होगा क्लिक

आईआरसीटीसी के कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशन प्रशांत कुमार पटनायक का कहना है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान न फूड ऑप्शन हटाया नहीं गया है। यात्री नो फूड ऑप्शन का चयन नीचे की ओर उस स्थान के ठीक नीचे कर सकते हैं, जहां अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तथा अपग्रेड का विकल्प चुनते हैं।

जागरण संवाददाता, धनबाद। वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर नो फूड ऑप्शन चुनने का विकल्प न मिलने से परेशान यात्रियों की लगातार शिकायत के बाद आईआरसीटीसी ने स्थिति स्पष्ट की है।

रेलवे के आरक्षण केंद्रों के साथ-साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान भी यात्री अपनी मर्जी से खानपान सेवा का चयन कर सकते हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस के साथ वंदे भारत जैसी ट्रेनों में भी यह सुविधा दी गई है।

पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान न फूड का ऑप्शन सामने ही दिखता था। अब वेज, नॉनवेज, वेज डायबिटिक, नॉन वेज डायबिटिक और जैन मील जैसे विकल्प सामने दिख रहे हैं। नो फूड ऑप्शन नहीं दिख रहा है।

300 से 400 तक अधिक चुकाना पड़ रहा

आईआरसीटीसी के अनुसार, अदर प्रेफरेंसेज में ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थस आर अलॉटेड और आई डोंट वांट फूड/बेवरेज जैसे विकल्प मौजूद हैं।

दरअसल, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नो फूड ऑप्शन ना मिलने के कारण यात्री परेशान हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए सेवा शुल्क वसूला जाता है। उस पर नो फूड का ऑप्शन न मिलने से 300 से 400 तक अधिक चुकाना पड़ रहा है। जबकि रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट बुक करने पर सेवा शुल्क भी चुकाना नहीं पड़ता और ना ही खान-पान सेवा लेने की बाध्यता है।