Dhanbad Crime: अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार; एक अभी भी फरार

धनबाद में सरायढेला पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इसमें चार चोरों की गिरफ्तारी की है। एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए अपराधियों में टुंडी का रहने वाला सिकंदर शाह और मकसूद अंसारी नारायणपुर का अयूब उर्फ कारू और टुंडी निवासी निसार गिरफ्तार हुआ है। वहीं नासिर नामक बाइक चोर फरार हो गया है।

अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार; एक अभी भी फरार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड के धनबाद में सरायढेला पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इसमें चार चोरों की गिरफ्तारी की है। एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए अपराधियों में टुंडी का रहने वाला सिकंदर शाह और मकसूद अंसारी, नारायणपुर का अयूब उर्फ कारू और टुंडी निवासी निसार गिरफ्तार हुआ है। वहीं नासिर नामक बाइक चोर फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि निसार सोमवार को SNMMCH परिसर से बाइक चोरी कर रहा था। उसी वक्त बाइक मालिक ने उसे रंगेहाथ दबोच लिया। इसके बाद एसएनएमएमसीएच परिसर में स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस उसे लेकर थाने आई तो वह नशे में था। पूछताछ में उसने अपने साथियों का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी की। हालांकि, स्थानीय लोगों की मारपीट और नशे में रहने के कारण उसकी तबियत बिगड़ गई है। पुलिस ने उसे एसएनएमएमसीएच में भर्ती करवाया है। अयूब और मकसूद है बाइक रिसीवर पकड़े गए बाइक चोरों ने बताया कि अयूब और मकसूद बाइक चोरी नहीं करते। वे चोरी की हुई बाइक खरीद कर आगे बेचते हैं। ये लोग बाइक चोरों से तीन से पांच हजार रुपये में बाइक खरीद लेते हैं और आगे सात से 10 हजार तक बाइक बेचते हैं। ज्यादातर बाइक यह कोयला चोरों को बेच देते हैं। कोयला चोर इन बाइक से नंबर प्लेट व चेसिस नंबर हटाकर बाइक चलाते हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से यह लोग यह धंधा कर रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने सैकड़ों बाइकें बेची हैं। व्यस्त इलाके को बनाते हैं निशाना बाइक चोरों ने पुलिस को बताया कि यह लोग व्यस्त इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं। एसएनएमएमसीएच के अलावा यह लोग स्टीलगेट, बैंक मोड़, पुराना बाजार से भी बाइक चोरी कर चुके हैं। अयूब और मकसूद धनबाद से हुई बाइक चोरी को धनबाद के लोगों को नहीं बेचते हैं। ऐसी बाइक देवघर, जामताड़ा, बोकारो गिरिडीह के लोगों को बेची जाती है। वहीं दूसरे जिले की बाइक को यह लोग धनबाद में बेचते हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इनके घर से तीन बाइकें भी बरामद की हैं। इनमें एक गोविंदपुर, एक सरायढेला और एक बाइक नावाडीह से चोरी हुई है।

Edited By: Yashodhan Sharma