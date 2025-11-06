Language
    Instagram पर हुई दोस्ती फिर प्यार और शादी, अब थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, पढ़ें-सोशल मीडिया की प्रेम कहानी

    By Swapan Kumar Kanji Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    Instagram Love Story: सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्यार की एक अनोखी कहानी सामने आई है। इंस्टाग्राम पर एक लड़का और लड़की की दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई, और मामला थाने तक पहुंच गया। लड़की ने लड़के पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कालूबथान (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के कालूबथान ओपी क्षेत्र से एक दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती ने न सिर्फ मोहब्बत का रूप लिया बल्कि शादी तक का सफर तय कर लिया।

    आंखद्वारा गांव के गोपाल मंडल के 28 वर्षीय पुत्र दुलाल मंडल की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पश्चिम बंगाल के सांकतोड़िया निवासी रीतू गोराई (20 वर्ष) से हुई। दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

    करीब चार महीने तक ऑनलाइन बातचीत और एक-दूसरे से मिलने-जुलने के बाद दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का फैसला किया। इसके बाद 2 नवंबर को दोनों अपने-अपने घर से चुपचाप निकल गए और पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर स्थित शिव मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने अपने परिवारों को इस बारे में कुछ नहीं बताया।

    इधर मंगलवार की रात अचानक दोनों प्रेमी-प्रेमिका कालूबथान ओपी पहुंचे और पुलिस से अपने नए जीवन की शुरुआत में सहयोग की गुहार लगाई। पुलिस को उन्होंने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते।

    खबर मिलते ही पूर्व मुखिया सष्टिपद सिंह और दोनों के स्वजन भी थाना पहुंचे। रीतू के परिजनों ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि वह घर लौट आए, लेकिन युवती ने साफ कहा कि अब वह दुलाल के साथ ही रहना चाहती है।

    अंततः स्थिति को देखते हुए कालूबथान ओपी प्रभारी नितेश कुमार मिश्रा ने लड़की को दुलाल के पिता और स्वजनों के साथ उसके ससुराल भेज दिया। इस तरह सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह प्रेम कहानी थाने से होते हुए ससुराल तक पहुंच गई।

    धनबाद की यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती अगर सच्चे दिल से निभाई जाए, तो यह रिश्ते की डोर बनकर जिंदगी का नया अध्याय भी खोल सकती है।