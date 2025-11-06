Instagram पर हुई दोस्ती फिर प्यार और शादी, अब थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, पढ़ें-सोशल मीडिया की प्रेम कहानी

जागरण संवाददाता, कालूबथान (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के कालूबथान ओपी क्षेत्र से एक दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती ने न सिर्फ मोहब्बत का रूप लिया बल्कि शादी तक का सफर तय कर लिया।

आंखद्वारा गांव के गोपाल मंडल के 28 वर्षीय पुत्र दुलाल मंडल की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पश्चिम बंगाल के सांकतोड़िया निवासी रीतू गोराई (20 वर्ष) से हुई। दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

करीब चार महीने तक ऑनलाइन बातचीत और एक-दूसरे से मिलने-जुलने के बाद दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का फैसला किया। इसके बाद 2 नवंबर को दोनों अपने-अपने घर से चुपचाप निकल गए और पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर स्थित शिव मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने अपने परिवारों को इस बारे में कुछ नहीं बताया।

इधर मंगलवार की रात अचानक दोनों प्रेमी-प्रेमिका कालूबथान ओपी पहुंचे और पुलिस से अपने नए जीवन की शुरुआत में सहयोग की गुहार लगाई। पुलिस को उन्होंने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। खबर मिलते ही पूर्व मुखिया सष्टिपद सिंह और दोनों के स्वजन भी थाना पहुंचे। रीतू के परिजनों ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि वह घर लौट आए, लेकिन युवती ने साफ कहा कि अब वह दुलाल के साथ ही रहना चाहती है।

अंततः स्थिति को देखते हुए कालूबथान ओपी प्रभारी नितेश कुमार मिश्रा ने लड़की को दुलाल के पिता और स्वजनों के साथ उसके ससुराल भेज दिया। इस तरह सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह प्रेम कहानी थाने से होते हुए ससुराल तक पहुंच गई।