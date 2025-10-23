Dhanbad News: ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के बाद धनबाद के दो सेंटर रद, नए केंद्रों की हुई घोषणा

आशीष सिंह, धनबाद। सीजीएल 2025 टियर वन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पिछले माह हाइटेक तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आने की सजा धनबाद-बरवाअड्डा रोड स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन को मिली है। इस सेंटर को सील कर दिया गया है। बरवाअड्डा थाने की ओर से यह कार्रवाई की गई। इन्फिनिटी से पहले यहां संचालित आइओन डिजिटल परीक्षा केंद्र को जेईई मेन का परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है। पिछले वर्ष भी यहां जेईई मेन की परीक्षा हुई थी। फर्जीवाड़े का दाग लगने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार यहां केंद्र नहीं बनाया है। इसके साथ ही पर्थ डिजिटल कुसुम विहार भी लपेटे में आ गया है। इसे भी एनटीए ने सेंटर नहीं बनाया, जबकि 2024 में जेईई मेन के दोनों सत्र के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

जनवरी और अप्रैल 2026 में होने वाले जेईई मेन के लिए दोनों जगह परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। इनकी जगह बीआइटी सिंदरी और केके पॉलिटेक्निक गोविंदपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) की तारीखों की घोषणा कर दी है।

एनटीए के अनुसार परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड (सीबीटी) में दो सत्रों जनवरी और अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी। जनवरी के प्रथम सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन छठ पूजा के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। प्रथम सत्र की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी।

अप्रैल में होने वाले दूसरे सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। अप्रैल सत्र की परीक्षा एक से 10 अप्रैल 2026 के बीच होगी। इंफिनिटी डिजिटल जोन में भविष्य की परीक्षाओं पर संशय कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की प्रतिष्ठित संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) 2025 टियर-वन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत 26 सितंबर को परीक्षा के अंतिम दिन धनबाद-बरवाअड्डा रोड स्थित इंफिनिटी डिजिटल जोन में पटना का एक अभ्यर्थी फर्जी तरीके से परीक्षा देते रंगे हाथ पकड़ा गया था।

इस मामले में परीक्षा केंद्र के निदेशक मृत्युंजय कुमार, वेन्यू मैनेजर विकास समेत चार लोग पुलिस की गिरफ्त में है। यह केंद्र अपनी पहली ही परीक्षा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इससे पहले यहां आइओन डिजिटल का संचालन हो रहा था।

इंफिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में सीजीएल की पहली परीक्षा थी और इसी में गड़बड़ी हो गई। यहां आनलाइन परीक्षाओं के लिए 700 कंप्यूटर लगे हैं। अब सील होने के बाद अब इंफिनिटी डिजिटल जोन में आगामी आनलाइन परीक्षाओं के होने पर भी संशय है।

ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर देना जरूरी एनटीए के अनुसार इस बार दिव्यांग उम्मीदवारों की सुविधा और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेईई मेन 2026 के आनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों को अपने आधार नंबर या एन्क्रोलमेंट नंबर देना होगा।

यदि आधार कार्ड और दसवीं प्रमाणपत्र-मार्कशीट में नाम में कोई अंतर है तो उसे ठीक करने के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। अधिक जानकारी जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट जेईई मेन डॉट एनटीए डॉट एनआइसी डॉट इन पर प्राप्त की जा सकती है।