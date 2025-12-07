IndiGo Crisis बीच रेलवे की बड़ी पहल, हावड़ा-दिल्ली और मुंबई रूट पर स्पेशल ट्रेनें; देखें सूची
जागरण संवाददाता, धनबाद। IndiGo Crisis: इंडिगो संकट से हलकान यात्रियों को उबारने के लिए रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है। हवाई सेवा प्रभावित होने से परेशान यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलभर के विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है।
हावड़ा-दिल्ली, हावड़ा-मुंबई, हावड़ा-जोधपुर के बीच धनबाद होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। गोमो होकर पुरी से दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। प्लेन से यात्रा करने वालों के लिए राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त फर्स्ट कोच जोड़े जाएंगे।
🚆 स्पेशल ट्रेनों की सूची
1. 04459 हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल
प्रस्थान: रविवार, रात 1:30 बजे, हावड़ा
धनबाद आगमन: सुबह 7:15 बजे
नई दिल्ली आगमन: मंगलवार, सुबह 8:00 बजे
2. 03009 हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल
प्रस्थान: सोमवार, रात 11:00 बजे, हावड़ा
धनबाद आगमन: मंगलवार, सुबह 4:15 बजे
नई दिल्ली आगमन: बुधवार, सुबह 4:30 बजे
3. 03010 नई दिल्ली–हावड़ा स्पेशल
(8 व 10 दिसंबर को चलेगी)
नई दिल्ली से प्रस्थान: सुबह 7:30 बजे
धनबाद आगमन: अगले दिन सुबह 6:55 बजे
हावड़ा आगमन: दोपहर 1:30 बजे
4. 03127 सियालदह–लोकमान्य तिलक (मुंबई) स्पेशल
प्रस्थान: सोमवार, रात 11:10 बजे, सियालदह
धनबाद आगमन: सुबह 4:40 बजे
लोकमान्य तिलक (मुंबई) आगमन: 10 दिसंबर, दोपहर 3:30 बजे
5. 03128 लोकमान्य तिलक–सियालदह स्पेशल
(9 व 11 दिसंबर को चलेगी)
प्रस्थान: सुबह 6:30 बजे, लोकमान्य तिलक (मुंबई)
धनबाद आगमन: अगले दिन दोपहर 12:05 बजे
सियालदह आगमन: शाम 7:30 बजे
6. 04808 हावड़ा–जोधपुर स्पेशल
प्रस्थान: 9 दिसंबर, रात 11:00 बजे, हावड़ा
धनबाद आगमन: अगले दिन सुबह 4:20 बजे
जोधपुर आगमन: 11 दिसंबर, दिन लगभग 11:50 बजे (आपके टेक्स्ट में 11350 था, सही समय अनुमानित किया गया है)
7. 08403 पुरी–दिल्ली स्पेशल
प्रस्थान: सोमवार, दिन 11:45 बजे, पुरी
गोमो आगमन: रात 8:20 बजे
दिल्ली आगमन: अगले दिन दोपहर 1:30 बजे
8. 08404 आनंद विहार–भुवनेश्वर स्पेशल
प्रस्थान: 9 दिसंबर, शाम 6:30 बजे, आनंद विहार (दिल्ली)
गोमो आगमन: अगले दिन सुबह 10:25 बजे
भुवनेश्वर आगमन: रात 10:00 बजे
भुवनेश्वर तेजस राजधानी में अतिरिक्त फर्स्ट एसी कोच
यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर पूर्व तटीय रेल ने भुवनेश्वर से नई दिल्ल के बीच चलने वाली तेजस राजधानी में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। 22811 भुनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में रविवार को एक अतिरिक्त फर्स्ट एसी कोच जोड़ा गया।
सोमवार को चलने वाली 22812 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त फर्स्ट एसी कोच जोड़ा जाएगा। 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आठ एवं 22824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 10 दिसंबर को एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा।
इन स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव
-सियालदह से मुंबई जानेवाली ट्रेन का ठहराव नैहाटी, बैंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, माणिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी व कल्याण में होगा।
-हावड़ा से नई दिल्ली जानेवाली ट्रेन बर्द्धमान,दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज, गोविंदपुरी, इटावा व टूंडला में रुकेगी।
-हावड़ा-जोधपुर स्पेशल का ठहराव बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, अछनेरा, भरतपुर, बांदीकुई, गांधीनगर, जयपुर, फुलेरा, नवासिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, रेन, मेड़ता रोड, गोटन व पिपर रोड में होगा।
