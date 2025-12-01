स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग में देरी: यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update स्पेशल ट्रेनों को लेकर भारतीय रेलवे की कार्यशैली से यात्री परेशान हो रहे हैं। अब धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को ही लीजिए। रेलवे ने 2 फरवरी, 2026 तक चलाने की घोषणा की है। लेकिन, टिकटों की बुकिंग नहीं हो रही है।

धनबाद से बोकारो व रांची होकर चलने वाली कोयंबटूर की साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को अंतिम फेरा लगाएगी। धनबाद-नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल और धनबाद-लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेन के पहिए दो दिसंबर से थम जाएंगे। कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा सात नवंबर को ही हो चुकी है।

06063 कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल 30 जनवरी तक तथा 06064 धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल के फेरे दो फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा हुई है। बावजूद इस ट्रेन में अब तक टिकटों की बुकिंग शुरू नहीं हुई है। एक दिसंबर के बाद टिकट बुक नहीं हो रहे हैं। लंबी वेटिंगलिस्ट के बाद भी ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ने से यात्रियों में मायूसी है।

यात्रियों के साथ इलाज कराने वेल्लूर जानेवाले मरीज भी परेशान

धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल झारखंड के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी काटपाडी वेल्लूर तक पहुंचने का साप्ताहिक विकल्प है। ट्रेन की बुकिंग शुरू नहीं होने से यात्री परेशान हैं। अलेप्पी एक्सप्रेस में लंबी वेटिंगलिस्ट के कारण सफर पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

दिल्ली व चंडीगढ़ की ट्रेन के थमे पहिए, जम्मू की ट्रेन अब भी लापता

धनबाद-चंडीगढ़ एसी स्पेशल 28 और धनबाद-दिल्ली एसी स्पेशल 29 नवंबर को अंतिम फेरा लगा चुकी हैं। चंडीगढ़ की ट्रेन अप्रैल से चल रही है। धनबाद-दिल्ली एसी स्पेशल 10 अक्टूबर से पटरी पर उतरी है।

दोनों ट्रेनें चलने से धनबाद से दिल्ली जानेवाले यात्रियों को राहत मिल गई थी। इनके बंद होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धनबाद से जम्मू के लिए चलाई गई एसी स्पेशल ट्रेन अगस्त के दूसरे सप्ताह से ही बंद है। जम्मू में भारी बारिश के कारण बंद की गई दूसरी ट्रेनें बहाल हो गई हैं। धनबाद-जम्मूू स्पेशल अब भी लापता है।

मुंबई मेल आधे दिसंबर तक नो रूम, साप्ताहिक विकल्प

हावड़ा-मुंबई मेल में स्लीपर व थर्ड एसी इकोनमी 16 दिसंबर तक तो थर्ड एसी छह दिसंबर नो रूम है। इस वजह से यात्री टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं और मुंबई पहुंच पाना मुश्किल हो गया है।