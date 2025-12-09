Indian Railway Update: धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ व गोरखपुर तक स्पेशल ट्रेनें जनवरी तक; जल्दी करें-आज से टिकटों की बुकिंग

जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update: नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम से परेशान धनबाद के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे ने धनबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तार को हरी झंडी दे दी है।

धनबाद से दिल्ली, लोकमान्य तिलक मुंबई, चंडीगढ़ के साथ गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अब मध्य जनवरी तक चलेंगी।

बढ़े हुए फेरों की तिथियों में टिकटों की बुकिंग मंगलवार (9 दिसंबर) से शुरू होगी। धनबाद-नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल ट्रेन को यात्रियों के अच्छे रिस्पांस के बाद भी विस्तार नहीं मिल सका।



इन ट्रेनों के बढ़े फेरे

1. 03311 धनबाद–चंडीगढ़ स्पेशल

दिन : मंगलवार व शुक्रवार

अवधि : 12 दिसंबर से 13 जनवरी

2. 03677 धनबाद–गोरखपुर स्पेशल

दिन : रविवार

अवधि : 14 दिसंबर से 11 जनवरी

3. 03379 धनबाद–लोकमान्य तिलक (मुंबई) स्पेशल

दिन : मंगलवार

अवधि : 16 दिसंबर से 13 जनवरी

4. 03309 धनबाद–दिल्ली स्पेशल

दिन : मंगलवार व शनिवार

अवधि : 13 दिसंबर से 13 जनवरी

धनबाद आने वाली स्पेशल ट्रेनें

1. 03312 चंडीगढ़–धनबाद स्पेशल

दिन : गुरुवार व रविवार

अवधि : 14 दिसंबर से 15 जनवरी

2. 03678 गोरखपुर–धनबाद स्पेशल

दिन : सोमवार

अवधि : 15 दिसंबर से 12 जनवरी

3. 03380 लोकमान्य तिलक (मुंबई)–धनबाद स्पेशल

दिन : गुरुवार

अवधि : 18 दिसंबर से 15 जनवरी

4. 03310 दिल्ली–धनबाद स्पेशल

दिन : बुधवार व रविवार

अवधि : 14 दिसंबर से 14 जनवरी

जम्मू तक नहीं मिली ट्रेन को हरी झंडी, दिल्ली तक ही चलेगी

धनबाद से जम्मू के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन को इस बार भी स्वीकृति नहीं मिली। रेलवे ने जम्मू में आई बाढ़ को लेकर धनबाद-जम्मूतवी एसी स्पेशल ट्रेन के फेरे रद कर दिए थे। बाद में दुर्गापूजा की भीड़ के दौरान धनबाद-जम्मूतवी एसी स्पेशल को दिल्ली तक चलाया गया।अब एक बार फिर दिल्ली तक ही चलाने की घोषणा हुई है। कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस में नो रूम की स्थिति रहने से यात्री परेशान हैं।